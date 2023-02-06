Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.762,83
ALTIN
1.132,86
DOLAR
18,83
STERLİN
22,67
EURO
20,28
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mudanya Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Mudanya Üniversitesi Akademik Personel...
İstanbul Kültür Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi 4...
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 Zabıta Memuru alıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 19...

Vali Yerlikaya, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı İstanbulluları uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün verilerini paylaşarak uyarıda bulundu.

06 Şubat 2023 Pazartesi 15:07
Vali Yerlikaya, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı İstanbulluları uyardı

İSTANBUL - Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın devam etmesi, Avrupa Yakası'nın batısında yer yer hamleli ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, paylaşımında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya yer vererek, "Lütfen, tedbirli ve dikkatli olalım." tavsiyesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali YerlikayaIstanbulUyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı
İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ile yardım malzemeleri yola çıktı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Süryani Katolik Kilisesi'nden bazı konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama
Süryani Katolik Kilisesi'nden bazı konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans