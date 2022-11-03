Vali Yerlikaya'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± rekor denemesi

Ä°STANBUL - ÅžiÅŸli KaymakamlÄ±ÄŸÄ± ve Belediyesi ile TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay Ä°stanbul Åžubesi iÅŸ birliÄŸinde "ÅžiÅŸli'de Rekor ZamanÄ±" sloganÄ±yla kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ± dÃ¼zenlendi. Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bir gÃ¼nde 587 kiÅŸinin Ã¼zerinde kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Ä°nÅŸallah 600'Ã¼ geÃ§elim" dedi.



ÅžiÅŸli KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde TÃ¼rk KÄ±zÄ±lay Ä°stanbul Åžubesi ve ÅžiÅŸli Belediyesi "ÅžiÅŸli'de Rekor ZamanÄ±" sloganÄ±yla kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± kampanyasÄ± dÃ¼zenledi. BaÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lar bir AVM Ã¶nÃ¼ne kurulan KÄ±zÄ±lay Ã§adÄ±rÄ±na gelerek kan veriyor. Kampanyada bir gÃ¼nde en Ã§ok kan verme rekoru olan 587 kiÅŸi geÃ§ilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lacak. Kampanya 5 KasÄ±m'a kadar devam edecek.Â



Kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunarak kampanya destek veren Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Ä°stanbul'da bir gÃ¼nde kan verme rekoru 587 kiÅŸi. BugÃ¼n bu meydanda kaymakamÄ±mÄ±z diyor ki 'DiÄŸer ilÃ§elere, diÄŸer kampanyalara meydan okuyoruz'. Bir gÃ¼nde 587 kiÅŸinin Ã¼zerinde kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. Ä°nÅŸallah 600'Ã¼ geÃ§elim. Bu diÄŸer kampanyalara bir nefes olsun. Onlara da bir heyecan gelsin istiyoruz. TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±'nÄ±n baÅŸkanÄ±ndan her bir neferine, burada gÃ¶revli olan herkese bu ÅŸehrin valisi olarak teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bu iyilik hareketlerinin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.



Etkinlikte, Toplum Destekli Polislik BÃ¼ro AmirliÄŸi'nin, 'Ses Ver Hayata Emniyetli YarÄ±nlara Projesi' kapsamÄ±nda kurulan KuÅŸtepe Ã‡ocuk Korosu da sahne aldÄ±.