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Vatandaşlar 9 adımda yeni ve güvenli evine kavuşuyor

Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne başvuran her vatandaş uzlaşma sağladığı anda 9 adımda yeni ve güvenli evine kavuşuyor. Son 4 yılda Ümraniye’de evlerini yenileyen vatandaşlara kentsel dönüşüm kapsamında toplam 62 milyon TL kira desteği ödendi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 18:18
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Vatandaşlar 9 adımda yeni ve güvenli evine kavuşuyor

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 2019’dan beri vatandaşlara ücretsiz ve şartsız; kentsel dönüşüm hukuki ve teknik destek hizmeti vermeye devam ediyor. Bu hizmet dâhilinde belediyeye başvuru yaparak talepte bulunan mülk sahiplerine; imar durumu, muhtemel yapılaşma şartları, güncel piyasa koşullarına göre kentsel dönüşümde karşılaşabilecekleri durumlar, sözleşme ve protokol kontrolleri de dâhil olmak üzere bilgilendirmeler tek tek yapılıyor.

62 milyon 260 bin TL kira ve taşınma yardımı yapıldı

Ümraniye Belediyesi, kentsel dönüşüme başvurduktan sonra evini yenilemek isteyen kişilere kira desteğinde de bulunuyor. Ümraniye genelinde hem özel hem de kamu kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 9 bin 324 bina ve 34 bin 890 bağımsız birim kentsel dönüşüm çalışmalarına doğrudan dâhil oldu. Son 4 yılda Ümraniye’de evleri kentsel dönüşüme giren vatandaşlara, 6306 sayılı kanun kapsamında 62 milyon 260 bin TL kira ve taşınma yardımı yapıldı.

Başkan Yıldırım’dan kentsel dönüşüm çağrısı

Başkan Yıldırım, kentsel dönüşüm konusuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlardan benim ricam lütfen mal hesabı yapmadan, otoriteyle birlikte tekniğe uygun, güvene dayalı işlerimizi bir an evvel bir araya gelerek yapalım. Yani artık 'kardeşimle anlaşamadım', 'dayımla anlaşamadım', 'babamla anlaşamadım', 'komşumla anlaşamadım' değil, ada bazlı dönüşümlerde bir araya gelelim lütfen. Bakın işte deprem öldürmüyor, bina öldürüyor. İyi binanız, sağlıklı binanız ve düzgün yapılan kontrollü binanız yoksa deprem öldürüyor. Malın önemli olmadığını 1 buçuk dakikada yaşadık. O sebeple lütfen, canımız çok daha değerli. Bir canımızın gitmesinin parayla değeri olmaz. Onun için hep beraber otoriteye güvenelim, belediyelerimize güvenelim. Zaten bunu yıllardır anlatıyoruz. Bize güven tam ama lütfen bir araya gelerek bize yardımcı olun, biz de size yardımcı olalım ve bu işi en kısa yolla çözümleyelim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 senedir kentsel dönüşümün başarıyla uygulandığını aktaran Yıldırım, TOKİ'nin 11 ildeki konutlarında çizik dahi olmadığına dikkati çekti. Yıldırım, daha önce genel müdür olduğu KİPTAŞ'ta 100 bine yakın konut yaptıklarına değinerek, "Yani devletin kontrolünde; devletin yardımıyla, kredisiyle yapılacak her işte fayda var diye umuyorum. Özel müteahhitlik firmaları ile organize olarak, belediyemizin kontrolünde kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak için vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen, birlikte kafa kafaya verip, gönül gönüle verip bu işin üstesinden beraberce gelelim" diye konuştu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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