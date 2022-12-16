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Vatandaşlık, ikamet, çalışma belgesi almak isterken dolandırıldılar

İSTANBUL'da vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi almak isteyen 74 Suriyeli, iddiaya göre dolandırıcıların hedefi oldu. Suriye Konsolosluğu ile İstanbul Valiliği'ne ait sahte mühürlerle hazırlanan evraklarla yakalanan mağdurların, 35 bin dolar dolandırıldığı ortaya çıktı.

16 Aralık 2022 Cuma 10:28
Vatandaşlık, ikamet, çalışma belgesi almak isterken dolandırıldılar

Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yabancılar için danışmanlık bürosu bulunan Mohammad Aljoaidi ile ortağı Alaa Alsaed, Suriyeli Seraj Al Den Sabsabi ve M.Yamen Al Nakdaly'ın da aralarında olduğu 4 şüpheliye, 74 kişi için vatandaşlık, ikamet ve çalışma belgesi çıkartılmasında aracılık edecekleri düşüncesiyle, yaklaşık 35 bin dolar ödeme yaptı. Aljoaidi ile ortağı Alsaed, şüpheliler tarafından teslim edilen evrakları müşterilerine verdi. Ancak iki Suriyeli, evraklarıyla işlem yaptırmak isterken, sahte olduğu tespit edilerek tutuklandı. Aljoaidi ile Alsaed, evrakları İstanbul Valiliği'nde sorgulatınca aracı oldukları 74 kişiye ait belgelerin tamamının sahte olduğu, aynı seri numaraların verildiği ortaya çıktı. Aracı oldukları kişilere paralarını iade etmek için otomobilini satışa çıkaran Aljoaidi ve Alsaed, kendilerini 35 bin dolar dolandıran şüphelilerin yakalanması için polise başvurdu. Aljoaidi ve Alsaed, banka dekontlarını, para teslim edilirken ve sayılırken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerini, ses kayıtları ile yazışmaları içeren dosyayı Avcılar Polis Merkezi'ne teslim etti.

BELGELERİ VALİLİKTEN ONAYLATMA VADİYLE DOLANDIRDILAR

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mohammad Aljoaidi ile ortağı Alaa Alsaed'in ifadelerini aldı. Şüphelilerin kendilerine Suriye'nin İstanbul Konsolosluğu'nda tanıdıkları olduğunu, Jafar Mohammed Srajaldin Sasbabi ve Nor Alder Sabsabe'nin devreye girmesiyle randevu almadan, ikamet, pasaport veya Türk vatandaşlık alınabilmesi için gerekli evrakları, uygun fiyattan temin edebileceklerini, İstanbul Valiliği'nde de onaylatabileceklerini söylediklerini anlattılar. Aljoaidi ile Alsaed, bu kişilerle birlikte çalışma kararı aldıklarını ve danışmanlık bürosuna gelen 74 kişiden aldıkları paralardan 30 bin 125 ABD dolarını Avcılar'daki bir restorantta, 4 bin 60 doları ise 10 ayrı işlemle banka aracılığıyla havale ettiklerini belirtti. Aljoaidi ile Alsaed'in teslim ettikleri evrak, belge, kayıtlar da incelemeye alındı. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli ile ilgili de soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeSuriyeliVatandaşlıkIkametçalışma BelgesiDolandırıcı
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