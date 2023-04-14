Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE
BİST
5.119,32
ALTIN
1.261,24
DOLAR
19,37
STERLİN
24,21
EURO
21,40
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
Son Dakika
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL ALAN...
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI EĞİTİM VE...
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ
Son Dakika
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR T.C DEVLET...
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE SATIN ALINACAKTIR İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI
Son Dakika
FTA KARTI, ELDİVEN VE MASKE...

Yapı Kredi bomontiada b-sahne’de Nail Yavuzoğlu ve Hakan Güngör sahne alıyor

Bu hafta Yapı Kredi bomontiada b-sahne’de: Nail Yavuzoğlu ve Hakan Güngör’den Bizans ezgileri TuzBiber 6’lı stand-up gösterisi olacak

14 Nisan 2023 Cuma 16:32
0 Okunma
Yapı Kredi bomontiada b-sahne’de Nail Yavuzoğlu ve Hakan Güngör sahne alıyor

İSTANBUL- Yapı Kredi bomontiada “HAPPENIN' with you” konser serisi, 18 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da Nail Yavuzoğlu ve Hakan Güngör’ü aynı sahnede buluşturan “21.Yüzyıl Gözüyle Bizans Ezgileri” konserine ev sahipliği yapacak. 19 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30’da ise TuzBiber komedyenlerinin 15'er dakika sahne aldığı 6'lı şov b-sahne’de olacak.

 

Klasik müziğe yeni bir mekanda, tecrübe odaklı yeni bir form getiren Yapı Kredi bomontiada, Duende Global’in katkılarıyla gerçekleştirdiği “HAPPENIN' with you” konser serisinde 18 Nisan Salı akşamı Bizans ezgilerini 21.yüzyıl gözüyle b-sahne’ye taşıyor. 

Kitapları, besteciliği, yetiştirdiği öğrencileri ve kendine özel polifonik elektrik bas çalış tekniği ile öne çıkan, hocaların hocası Nail Yavuzoğlu’nun dünya çapında bir kanun sanatçısı olan Hakan Güngör ile sahne alacağı konserde, 14. yüzyıla ait Eski Ahid’de bulunan ve transkripsiyonu Basil Kazan tarafından yapılarak 2017 yılında basılan eserler, Nail Yavuzoğlu tarafından aslından uzaklaşmadan Modal Armoni çerçevesinde seslendirilecek.

HABER: ERCAN AYDIN 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Nail Yavuzoğlu Ve Hakan Güngör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OPET, yeni reklam filminde ‘farkı açıyor’
OPET, yeni reklam filminde ‘farkı açıyor’
Ürettikleri el emeği ürünler kazanca dönüşüyor
Ürettikleri el emeği ürünler kazanca dönüşüyor
Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına devam ediyor
Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına devam ediyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans