Yaşar Kemal Maltepe’de anıldı

İSTANBUL - Ahmet Ümit, Yaşar Kemal’le şahsen tanışma şerefine nail olduğunu ifade ederek “Yaşar Kemal küçük yaşlardan itibaren, yazar olmaya başlamadan önce okumaya başladığım ve karakterimin, şahsiyetimin şekillenmesinde yer alan çok önemli bir ağabey ama aynı zamanda bu ülkenin yetiştirdiği en büyük yazarlardan ve kültür adamlarından biri. Ama sadece Türkiye’nin değil Dünyanın da yetiştirdiği en büyük ozanlardan, destancılardan, yazarlardan, kültür insanlarından biri. O nedenle Maltepe Belediyesi’ni böyle bir anma toplantısı yapması nedeniyle tebrik ediyorum. Çok anlamlı ve önemli bir şey. Böyle bir toplantıda konuşuyor olmak kendi adıma çok gurur verici. Yaşar Kemal gibi insanlar kültürün taşıyıcılarıdır. Ülkemizin kültürü gelecek kuşaklara taşınacaksa işte onlar Yaşar Ağabey gibi, Nâzım Hikmet gibi insanlar sayesinde olacaktır. Onu sevgiyle, saygıyla, hayranlıkla anıyorum.” dedi.



“Dünya, haksızlığa meydan okuyan bir adamı kaybetti”



Diyarbakır’dan programa konuk olarak katılan yazar Şeyhmus Diken ise Yaşar Kemal’in vefatının üzerinden sekiz yıl geçtiğini anımsatarak “Bu sekiz yıllık zaman dilimi içinde bu ülke sadece bir edebiyat insanını, büyük kahırlardan geçmiş edebiyat şahsiyetini kaybetmedi. Aynı zamanda dünya kaybetti. Vicdanlı, cesur, kararlı, yaşadığı dönemde yaşanan bütün haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı tavrını açık ve net olarak karşı cepheden ne gelirse ona göğsünü gere gere meydan okuyan bir adamı kaybetti. Onun için Yaşar Kemal kıymetli. Onun için Maltepe Belediyesi gibi belediyeler bir vefa örneği göstererek sadece ustayı ölüm yıl dönümlerinde değil zaman ve mekanın bütün enginliği ve boyutsal gücü içinde Yaşar Kemal gibi şahsiyetleri anıyorlar. İyi ki anıyorlar.” şeklinde konuştu.

Taylan Özgür Ölmez sahne aldı

Daha sonra sahne alan Türk halk müziğinin sevilen ismi Taylan Özgür Ölmez, Yaşar Kemal’in şiirlerinden bestelenen şarkılara, türkülere ve ağıtlara yer verdi. Ölmez, büyük ustanın kaleminden dökülen dizelerle Türkiye’nin her dil ve bölgesinden eserleri güçlü yorumuyla seslendirdi.