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Yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı

GAZETECİ, yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayatını kaybetti. İsmail'in cenazesi Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ocak 2022 Pazar 17:28
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Yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı

Asıl adı Ömer Okçu olan, "Minyeli Abdullah" ve "Maznun" gibi romanlarıyla tanınan gazeteci, yazar Hekimoğlu İsmail 90 yaşında hayatını kaybetti. İsmail'in cenazesi bugün Üsküdar'da bulunan Marmara İlahiyat Camii'ne getirildi. Cenazeye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Hekimoğlu İsmail'in ailesi ve yakınları katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İsmail'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GazeteciYazarHekimoğlu İsmailCenazeVefat
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