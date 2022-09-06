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Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı

06 Eylül 2022 Salı 14:45
Yenikapı'da İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı

İSTANBUL - Yenikapı Sahil Yolundan Sirkeci yönüne giden İETT otobüsü 7 araca çarptı.  Kazada otobüs şoförünün de içlerinde olduğu 13 kişi yaralandı. Görgü tanığı Aydın Aydemir, "Ben şoförle konuştum. Şoför 'fren patlamış galiba, ben ne kadar frene bastıysam da bir türlü aracı kontrol altına aldıramadım' dedi" diye konuştu.

Kaza, saat 12.45 sıralarında Şehit Vefa Karakurdu alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ZM 9232 plakalı İETT otobüsünün şoförü alt geçitte önce içerisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu 65 AAU 225 plakalı araca çarptı. Ardından hızını alamayıp Kennedy Caddesi'nde bulunan 34 TFA 281 plakalı taksiye çarptı. Taksiden sonra yaklaşık 50 metre sürüklenen otobüs 34 FRP 583 plakalı motosikleti de ezdi. İETT otobüsü 4 araca 1 motosiklete çarparak ilerledikten sonra durabildi. Öte yandan 2 aracın da hafif hasar gördüğü öğrenildi. Kazada İETT otobüsü şoförünün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Görgü tanığı Aydın Aydemir, "Kaza sesi geldi. Otobüs hızlı geliyordu. Buradaki bariyerlere çarptı. Bariyerlerden sonra motora çarptı. Ben şoförle konuştum. Şoför 'Fren patlamış. Ben ne kadar frene bastıysam da bir türlü aracı kontrol altına aldıramadım' dedi. Bariyerlere çarpmış, bir motorcunun ayağı yaralanmıştı. Sağlıkçı olmadığımız için bir şey yapamadık." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Iett OtobüsüYenikapıKaza
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