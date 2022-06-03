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Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında hayatını kaybetti

YEŞİLÇAM’DA yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Haziran 2022 Cuma 09:21
Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz 77 yaşında hayatını kaybetti

Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını "İçimden bir parça koptu

İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye’de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun" notuyla paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sönmez YıkılmazRamsoYeşilçamFilmSinema
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