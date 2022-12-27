Yılbaşı öncesi İstanbul genelinde sahte içki operasyonu; 17 gözaltı

İSTANBUL'da yılbaşında piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan şüphelilere yönelik 39 ilçede 768 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Polis, sahte içki satışı yapan 6 işyeri hakkında işlem başlattı.



İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 39 ilçe emniyeti ekiplerinin katılımıyla, sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik İstanbul genelinde 768 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler adreslerde yaptıkları aramalarda sahte içki imalatı yapılan 2 farklı depo ile bu içkileri satan 6 iş yeri belirledi. Aramalarda 2 ton alkol, 4 fiber tank, bin 356 adet içki şişesi, 12 bin adet içki etiketi, 2 bin adet kapak, 21 adet alkol aroması ele geçirildi. Polis, sahte içki satışı yaptığı belirlenen 6 işyeri hakkında işlem başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerin ise devam ediyor.