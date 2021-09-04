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Zabıta Haftası çocuklara moral oldu

Zabıta Haftası dolayısıyla Sultanbeyli Belediyesi farklı bir etkinliğe imza attı. Belediyenin zabıta ekipleri haftayı çocuklarla kutladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Eylül 2021 Cumartesi 10:10
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Zabıta Haftası çocuklara moral oldu

Türkiye’de her yıl 1-7 Eylül arası Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşu ve Zabıta Haftası olarak kabul ediliyor. Hafta dolayısıyla Sultanbeyli’de bir etkinlik düzenlendi. Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen Zabıta Haftası programı Nasreddin Hoca Parkı’nda yapıldı.

PROGRAM RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Okulların açılmasına sayılı günler kala ilçedeki çocuklar zabıtalarla buluşup eğlenceli vakit geçirdi. Halat yarışı, çuval yarışı, yumurta yarışı, basket ve futbol maçı gibi aktivitelerin gerçekleştirildiği program renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Ömer Yasin Özben, “Bir günlük zabıta olmayı öğrendik. Burada zabıta abilerle oyunlar oynadık. Yumurta oyununda da ben birinci oldum. Çok mutluyum” dedi.

“ZABITA ABİLERİYLE BİR ARAYA GETİRDİK”

Etkinliğe katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, “Toplumumuzun sağlığı ve güvenliği için gece gündüz çalışan zabıta teşkilatımızın 195’inci yıl dönümünü kutlarken farklı bir etkinlik yapmak istedik. Okullar açılmadan önce yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızla zabıta abilerini buluşturduk. Çocuklarımızla zabıta abileri arasında bir dizi yarışlar yaptılar. Toplumumuzun huzurunu sağlayan zabıta teşkilatımızın haftasını kutluyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli BelediyesiZabıtaZabıta Haftası
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