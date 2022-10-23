Zeytinburnuâ€™nda 5 katlÄ± iÅŸ yerinde Ã§Ä±kan yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼Â 

YangÄ±n, saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Karacabey Sokakta bulunan 5 katlÄ± iÅŸ yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, karton bardak imalatÄ± yapÄ±lan 5 katlÄ± iÅŸ yerinin giriÅŸ katÄ±ndaÂ henÃ¼z bilinmeyen nedenleÂ yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede Ã¼st katlara da sÄ±Ã§rayarak, yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼mesine neden oldu. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis, ambulans ve Ã§evre ilÃ§elerden Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokaÄŸÄ±n giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na emniyet ÅŸeridi Ã§ekerek gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±rken, itfaiye ekipleri sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Herhangi bir can kaybÄ± ve yaralanmanÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n, itfaiye ekiplerinin yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±nla ilgili incelemeler devam ediyor.