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Zeytinburnu’nda baharın müjdecisi yine fesleğen oldu

Zeytinburnu’nda yıllardır devam eden baharın müjdeleyicisi fesleğen geleneği bu yıl da bozulmadı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçe sokaklarında vatandaşlarla sohbet edip selamlaşırken, balkonlardan sarkan sepetleri de fesleğenle doldurup geri gönderdi.

09 Nisan 2023 Pazar 11:24
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Zeytinburnu’nda baharın müjdecisi yine fesleğen oldu

İSTANBUL - Gelenek bozulmadı, Zeytinburnu’nda baharın müjdecisi yine fesleğen oldu. Zeytinburnu Belediyesi baharın gelişini geleneksel fesleğen dağıtımıyla kutladı. İlçedeki mahalleleri ziyaret edip vatandaşlarla selamlaşan ve balkondan sarkan sepetleri fesleğenle geri gönderen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a Ak Parti İlçe Başkanı Selami Delibalta, Mahalle Muhtarları, Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları da eşlik etti.

“Zeytinburnu’muz fesleğen kokmaya devam edecek”

Bu yıl da yaklaşık 40 gün boyunca ilçedeki tüm mahalle ve sokakları ziyaret etmeyi planladıklarını söyleyen Başkan Arısoy, “Bahar Zeytinburnu için bir şenliktir, büyük bir kutlamadır. Zeytinburnu’muz baharı fesleğen kokusuyla karşılamaya alışmış bir ilçemizdir. Bu sene yine fesleğenlerimizi aldık, kapı kapı dolaşıyor, balkondan sarkan sepetleri doldurmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle Zeytinburnu’muzun sokakları yaz dönemi boyunca yine mis gibi fesleğen kokmaya devam edecek.” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin 40 boyunca devam edecek ‘Bahar Kokulu Fesleğen’ programında yaklaşık 300 bin adet fesleğen dağıtımı gerçekleşecek.

HABER: BURHAN AKDAĞ

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu
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