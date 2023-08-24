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Denetimde, kırmızı ışıkta durmayan 2 sürücüye 951'er lira para cezası kesilirken, otomobil bagajı açık ilerleyen sürücüye 436 lira, motosiklet plakasının okunmasını engellemek amacıyla plaka üzerinde değişiklik yaptığı belirlenen sürücüye de 1671 lira para cezası uygulandı.

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'ten 7 bin 659 başvuru

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Havadan dron destekli yapılan denetimde, kontrol noktasında durdurulan bazı sürücülerin belgeleri incelendi.

ŞİŞLİ AA- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda denetim noktası oluşturdu.

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