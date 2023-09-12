Istanbul

Bilim Beyoğlu'nda gerçekleştirilen performans öncesinde açıklama yapan geleneksel Japon dansçısı Rankoh Fujima, 5 yaşından beri Nihonbuyo dansıyla ilgilendiğini, annesinin ve büyükannesinin de bu dansın eğitmeni olduğunu söyledi.

Nihonbuyo'nun kelime olarak Japonya'nın dansı anlamına geldiğini dile getiren Fujima, "Japonya'da çeşitli danslar vardır. Tanrı için yapılan danslar da vardır. Nihonbuyo izleyici için yapılan bir sahne sanatıdır." dedi.

"Türklerin Japonları sevdiğini hissettim"

Türkiye'ye ilk olarak 25 yıl önce geldiğini ve Türklerin Japonları çok sevdiğini hissettiğini ifade eden sanatçı, "Her iki ülkeyi de birbirine yakınlaştıran çok sayıda olay yaşanmıştır." diye konuştu.

Fujima gösteride iki ayrı performansın yer aldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Biri 'Matsu No Okina' isimli gösteri olup bu gösterinin konusu estetik ve oldukça güzel bir Japon bahçesini gören ve bundan etkilenen sanatçının duygularını anlatan bir şarkıdır. Bu şarkıda dans edeceğim, bu dans esnasında duruma göre bir ağaç olacağım, duruma göre bir yaprak gibi dans edeceğim, duruma göre bir nehir gibi olacağım, birçok şeye dönüşeceğim. İkinci kısımda ise Miyakodori isimli dansımla karşınızda olacağım. Japonya Edo dönemine ait nostaljik duyguları içeren bir şarkıyla dans edeceğim. Edo döneminde yaşayan insanların günlük yaşamlarını görebileceğiniz bir dans olacak."

Gösteride iki performans sergilendi

Etkinlikte, Fujima ekolü Daichi kolunun halefi olarak klasik eserlerin icrasına devam eden Rankoh Fujima, "Suodori" yani sade dans denilen Nihonbuyo'ya özel bir şekilde dans gösterisi sundu.

Koreografisi Fujiko Fujima, söz ve müziği 3. Shojiro Kineya'ya ait olan "Çam ve İhtiyar Adam" ile koreografisi Fujiko Fujima, söz ve müziği Ginsyu Hiraoka'ya ait "Karabaş Martı" performanslarını katılımcılar ilgiyle izledi.

Dans eleştirmeni Takako Sakurai, bu performansın içeriği ve özelliklerinin yanı sıra Nihonbuyo'nun tarihini anlattığı bir sunum yaptı.

Nihonbuyo, temmuz ayında "Japonya'nın Önemli Somut Olmayan Kültürel Mirası" listesine eklenmişti.

AA