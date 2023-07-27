İstanbul

Yeni taksilerin sahipleri, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısının gerçekleştirildiği Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde toplandı.

Grup, ellerinde taşıdıkları dövizler eşliğinde "esnaf burada UKOME nerede" şeklinde slogan attı.

Bu sırada polis ekipleri de tesis önünde güvenlik önlemi aldı.

Taksi plakası sahiplerinden Meryem Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8+1 koltuk kapasiteli taksilerin maliyetlerinin yüksek olduğunu, bu nedenle bu tür araçları alamadıklarını söyledi.

Bu araçları alan meslektaşlarının da maliyet nedeniyle çalışamadığını dile getiren Zengin, koltuk sayısı 4+1 araçlarla çalışmak istediklerini dile getirdi.

"Bu mağduriyetimiz giderilsin"

Zengin, yeni araç almak istediklerini ancak kredi çıkmadığı için alamadıklarını kaydederek, "8+1 koltuklu taksiler havaalanına giremiyor. Maliyeti yüksek. Alan da alamayan da mağdur. Aracım kapıda yatıyor. 4+1 sistemine geçelim. Bu mağduriyetimiz giderilsin." diye konuştu.

Taksi plakası sahibi Ramazan Çelik de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, taksicilere sıfır fiyatına ikinci el araç almaları konusunda belediyenin destek olacağı yönündeki sözünü tutmadığını ileri sürdü.

Bu nedenle mağdur olduklarını dile getiren Çelik, kimsenin 8+1 koltuk kapasiteli taksi almak istemediğini, mağduriyetlerinin giderilmesi için 4+1 sistemine geçilmesini istediklerini söyledi.

Geçen yıl kasım ayındaki UKOME toplantısında kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı.

AA