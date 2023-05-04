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Tespiti yapılan 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

Propaganda serbestliği ve seçim yasakları başladı

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