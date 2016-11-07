İSTANBUL



İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Dolapdere başta olmak üzere birçok mahallede tespit edilen adreslere özel harekat polisleri ve polis helikopteri desteğinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı timler ile özel harekat polisleri, şüphelilerin direnmesi üzerine tespit edilen adreslere zor kullanarak ve kapılarını kırarak girdi. Şüphelilerin evlerinde ve bahçelerinde yapılan arama çalışmaları sonucu bir evin arka bahçesinde iki tabanca ele geçirildi.



Polis ekiplerinin operasyon düzenlenen adreslerdeki çalışmaları sürerken, gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüleceği öğrenildi.