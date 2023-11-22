Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Trakya'daki göl ve göletlere son yağışlar fazla katkı sağlamadı

Trakya'daki göl ve göletlere son yağışlar fazla katkı sağlamadı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen baraj lardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.