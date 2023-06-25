İSTANBUL- Türkiye’de 3 boyutlu sanal karakter ile entegre edilen ilk mobil sohbet uygulaması olan Cere, kullanıma açıldığı mart ayından bu yana 200 bin kullanıcıyı geçti. Yapay zeka, web3, IoT (nesnelerin interneti), oyun geliştirme ve sürdürülebilirlik odağında yenilikçi ürünler geliştiren girişimcilik stüdyosu Cerebrum Tech, bireysel kullanıcıların Cere’ye yaklaşık 3 ayda 1 milyon soru yönelttiğini duyurdu. Derin öğrenme temelli geniş dil modelleri baz alınarak geliştirilen ‘Cere’ yemekten modaya, sağlıktan spora hemen her konuda bilgi paylaşabiliyor, günlük haberleri derleyip sunuyor, kullanıcının ruh haline göre müzik parçaları öneriyor. Birçok dilde yazılı ya da sesli olarak sohbet edebilen Cere, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden yapay zekanın olanaklarını bireysel kullanıcıların deneyimine sunuyor.

Yaz gelince en popüler konu tatil oldu

Cere’nin kullanıma sunulduğu 23 Mart’tan bu yana 1 milyonu aşkın soruyu yanıtladığını söyleyen Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul, “İlk 3 aylık verilere göre Cere’ye en çok sorulan sorular arasında dünya mutfağı, müzik ve tatil önerileri bulunuyor. Soruları basit bir anlatımla ve madde madde yanıtlaması nedeniyle Cere dünya mutfaklarından kolay tariflerle yeni lezzetler arayan kullanıcıların ilgisini çekiyor. Öte yandan yaz mevsimi başladı ve bayram tatili de yaklaştıkça kullanıcıların seyahat planlamaları da artmış görünüyor. Son 1 aylık dönemde tatil için gidilebilecek yerler ve bu destinasyonlarda neler yapılabileceğine dair sorgular yükselmiş durumda. Kullanıcılar ayrıca özellikle sanat ve teknoloji alanında yeni bir beceri edinmeye çalışırken ve o konuda nasıl ilerlenmesi gerektiğine dair sorular yöneltiyor” bilgilerini paylaştı.

En çok Uzak Doğu mutfağı merak ediliyor

Cere’ye sorulan sorularda başı yemek tarifleri çekiyor. Yaklaşık 1 milyon sorunun yüzde 20’si ile ilk sırada yer alan dünya mutfağıyla ilgili sorular arasında da en çok Uzak Doğu mutfağının merak konusu olduğu görüldü. Bu klasmanda ilgi çeken diğer lezzetler ise Fransız ve İtalyan mutfakları oldu. Cere’ye tatil önerileri soranların yapay zekadan yararlanarak fiyat fayda dengesini ölçmeye çalışması dikkat çekerken bu klasmanın diğer bir gündemi ise vizesiz gidilebilen ülkeler oldu. Cere’nin günlük müzik önerileri soranlara daha çok klasik müzik eserlerini önermesi de dikkat çekti.

“Gençlerin yapay zekaya ilgisi çok değerli”

Yapay zekanın öğrenme ve yeni konuları keşfetme şeklini derinden değiştireceğini söyleyen Dr. Erdem Erkul, Cere’nin her yaş grubundan kullanıcının bilgi ihtiyacını karşılayabildiğini belirtti. Erkul, “İlk 3 ayda ulaştığımız 200 bin kullanıcımızın yüzde 65’ini genç bireyler oluşturuyor. Cere, ister öğrenci ister çalışan kesim olsun kullanıcılarının üretkenlik ve yaratıcılığını besleyen önemli bir bilgi kaynağı. Cere’ye sıklıkla iş planı ve çalışma programı oluşturmak, yeni fikir önerileri almak için başvuruluyor. Özellikle genç kesimlerin yapay zekaya olan ilgisi çok değerli. Gençler yapay zeka teknolojilerini kullanarak öğrenmeyi ve üretmeyi sevdi” dedi.

HABER: METE YILMAZ