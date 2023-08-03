Haber: Damla Oya Erman

2024 yılında başlatılacak FS Treni Turistici Italiani (İtalyan Turist Trenleri), tren yolculuğunun tatilin ayrılmaz bir parçası olduğu ve "off the beaten track" (geleneksel turistik rotalardan farklı) destinasyonları da içeren, yüksek kaliteli ve sürdürülebilir turizmi hedefliyor.

Yeni proje üç ana bölümden oluşuyor. "Lusso" (lüks) trenleri, uzun mesafeli, süper lüks Orient Express Dolce Vita trenini içeriyor. Ayrıca, FS, diğer lüks trenlerin yanı sıra otel şirketi Belmond tarafından şu anda sahip olunan efsanevi Venice Simplon-Orient-Express'i de bu kategoride sunacak.

Bunun yanı sıra "Espressi" (Ekspres) ve "treni storici" - vintage trenler - yeni orta ve uzun mesafe rotalarında hizmet verecek. Yeni hatlar arasında Milan'dan Ligurya ve Toskana kıyılarına ve Roma'dan Puglia'daki Otranto ve Basilicata'daki Metaponto'ya giden, daha sonra İtalya'nın "botunun" İonya kıyısına Reggio Calabria'ya dönen bir gece treni de yer alacak.

Ayrıca "cruise trenleri" olacak - kısa tatiller için düşünülen rotalarda seyahat edecekler. Örneğin, Roma'dan cuma gecesi ayrılan bir tren, misafirlerin sabah Dolomitler'e (Cortina d'Ampezzo'nun ünlü kayak bölgesine) giderken yemek yemesine ve uyumasına izin verecek. Oradan, misafirleri 45 dakika uzaklıktaki Cortina'ya götüren otobüs transferleri ile tren, pazar gecesi Roma'ya geri dönmek için onları bekleyecek.

FS Treni Turistici Italiani aynı zamanda ülke genelinde yürüttüğü vintage trenlerin işletmesini devralacak. Mevcut filosu 400 trenle çalışıyor.

Bu proje, turistlerin aşırı turizmden etkilenen ülkede doğayla uyumlu ve kaliteli tatil deneyimi yaşamasını amaçlamaktadır. Yeni program, İtalya'nın zenginliklerini keşfetmek ve daha az bilinen yerleri keşfetmek isteyen sürdürülebilir turizmi teşvik etmeyi amaçlıyor.