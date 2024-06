Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarını sürdüren A Millî Takım, özel maçta son Avrupa Şampiyonu İtalya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabakanın ilk 11'leri belli oldu.

Luciano Spalletti ve Vincenzo Montella'nın ilk 11'de sahaya süreceği isimler şöyle:

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Pellegrini, Orsolini, Chiesa, Retegui

Yedekler: Donnarumma, Meret, Buongiorno, Ricci, Frattesi, Raspadori, Darmian, Calafiori, Fagioli, Bellanova, Zaccagni, El Shaarawy, Cambiaso, Gatti, Folorunsho

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Cenk Tosun, Cenk Özkacar, İrfan Can Kahveci, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Semih Kılıçsoy, Can Uzun

Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda oynanacak hazırlık müsabakası TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Gishamer yönetecek. Gishamer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner yapacak.

Ay-Yıldızlılar, son maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile yaparak, EURO 2024 hazırlıkları için Almanya'ya geçecek.

A Millîler, 625. maçına çıkıyor

Avrupa Şampiyonası için geri sayıma geçen A Millî Takım, İtalya maçıyla birlikte tarihindeki 625. müsabakasına çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 283'ü özel toplam 624 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 235 yenilgi yaşadı. Milliler, 268'i deplasmanda, 272'si evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 852 gol attı, kalesinde 895 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 624 karşılaşmanın 540'ını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya ülkelerine karşı mücadele verdi.

Hedef İtalya karşısında ilk galibiyet

A Millî Takım, İtalya önünde ilk galibiyetini arayacak. Rakibi ile bugüne kadar 3'ü (B) Milli Takım olmak üzere 15 kez karşılaşan Milliler, bu maçlarda galibiyet alamazken, 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören Ay-Yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı. A Milliler, İtalya'yla son olarak iki yıl önce Konya'da karşılaşmış ve maçı 3-2 kaybetmişti.

Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın EURO 2024 öncesi açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadrodan Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a geçiş yaptı. Ümit Milli Takım'ın İskoçya ile oynadığı maçta forma giyen Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan da İtalya maçının ardından yeniden A Takım kadrosuna dahil olacak.