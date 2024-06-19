Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin öne çıkan seçim vaatlerinden olan bölgelere daha fazla otonomi kazandırmayı hedefleyen ve sol muhalefetin ülkede bölünmelere yol açacağı gerekçesiyle karşı çıktığı "özerklik yasası", parlamentonun üst kanadı Senatodan sonra alt kanat Temsilciler Meclisinde kabul edildi.

Ülkenin idari yapısında bulunan 20 bölgesel yönetime sağlık, eğitim, spor, çevre, enerji, ulaşım, kültür gibi alanlarda karar alma mekanizmalarında daha fazla yetki tanınmasını öngören ve 11 maddeden oluşan özerklik yasa teklifi, Senatoda ocak ayında görüşülüp kabul edildikten sonra bugün de Temsilciler Meclisinde oylandı.

Kamuoyunda "özerklik yasası" olarak da bilinen teklif için 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda gece boyu süren görüşmelerin ardından bu sabah erken saatlerde oylamaya geçildi. 99 "hayır" oyuna karşılık, iktidar partilerinden 172 milletvekili "evet" oyu verdi. Bu sonuçla teklif, Mecliste de kabul edilerek yasalaştı.

Başbakan Meloni, özerklik yasasının Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesinin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha fazla özerklik, daha fazla uyum, daha fazla yetki devri. İşte Temsilciler Meclisinde onaylanan farklılaştırılmış özerkliğe ilişkin yasanın üç temel taşı. Daha güçlü ve daha adil bir İtalya inşa etmek, bugün ülkenin bölgeleri arasında var olan farklılıkların üstesinden gelmek ve tüm bölgede aynı niteliksel ve niceliksel performansı garanti etmek için ileriye doğru bir adım. Vatandaşlara verilen taahhütlere saygı duymaya devam." ifadelerini kullandı.

Bu yasanın çıkması için en çok bastıran iktidar ortağı partisi aşırı sağcı Lig'in lideri aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de bugünü "tarihi bir gün" olarak niteleyerek, bu yasa sayesinde İtalya’nın daha etkili ve modern olacağını öne sürdü.

Böylece dün, Senatodan "başbakanlık reformu" için ilk onayı alan Meloni hükümeti, bugün de özerklik yasasına Temsilciler Meclisinden nihai onayı alarak seçim vaatlerini gerçekleştirme yolunda ilerleme kaydetti.

Muhalefet ise tepkili

İktidarın çıkması için büyük uğraş verdiği özerklik yasasına muhalefet partileri ise ülkede bölünmelere yol açacağı teziyle karşı çıkıyor.

Ana muhalefet Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein, hükümetin bu yasasıyla, ülkede vatandaşların doğdukları bölgelere bağlı olarak A serisi veya B serisi olarak kategorize edilmesinin önünün açılacağını savundu.

Teklifin yasalaşmasına, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda İtalya bayrakları açarak ve ulusal marşı okuyarak tepki gösterdi.

M5S lideri Giuseppe Conte de özerklik yasasının İtalya'yı böldüğünü savunarak, "Karanlığın örtüsü altında İtalya’yı bölüyorlar. Onlarla her şekilde parlamentoda ya da caddelerde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu teklif için geçen hafta mecliste yapılan görüşmeler sırasında, M5S'li milletvekili Leonardo Donno, hükümet sıralarına giderek İtalyan bayrağı açmış ve bu sırada bazı Lig Partili milletvekilleriyle çıkan arbede de yumruklanmıştı.