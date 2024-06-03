Ülkenin kuzeyinde yer alan Bologna, coğrafi konumu itibarıyla geçiş noktasında olması sebebiyle tarih boyunca en çok ziyaret edilen İtalyan şehirleri arasında bulunuyor.

Kızıl tuğlalı binaları ve toplam uzunluğu yaklaşık 40 kilometreyi bulan revaklarının mimari güzelliğiyle dikkati çeken şehir, revaklarından ötürü yağışlı havalarda şemsiyesiz gezebilme imkanı sunmasıyla da tanınıyor.

Bologna, bu kültürel miras öğeleri sayesinde Avrupa kültür başkentleri arasında da yer alıyor.

Şehrin en ünlü turistik yapılarının başında ise Due Torri (İkiz Kuleler), Fontana di Nettuno (Neptün Çeşmesi), San Petronio Bazilikası ve kente hakim bir tepe üzerinde bulunan Madonna di San Luca Bazilikası geliyor.

İtalya'nın sanayi ve tarım alanında önde gelen bölgesi olan Emilia-Romagna'nın başkenti konumundaki Bologna'nın kalbinin attığı nokta ise Maggiore Meydanı.

Kent sakinleri ve turistlerin buluşma noktası Maggiore Meydanı, şehrin futbol takımı Bologna'nın elde ettiği başarılarda da kutlamaların merkezi oluyor.

Son olarak Bologna'nın İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2023-2024 sezonunu 5. sırada bitirerek gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması Maggiore Meydanı'nda taraftarlarca coşkuyla kutlanmıştı.

Avrupa'nın en eski üniversitesi Bologna Üniversitesi

Bologna, Avrupa'nın en eski üniversitesi olan Bologna Üniversitesine de sahip.

Kuruluş yılı 1088 olan bu üniversite sayesinde Bologna, prestijli bilimsel çalışmalarla da adından söz ettiren bir kent konumunda.

Üniversitenin mezunları arasında Papa 6. Alexander, bilim insanı Nicolaus Copernicus ve ünlü hakem Pierluigi Collina da bulunuyor.

Futbol ve basketbol takımları ön planda

Futbolun yanı sıra köklü bir basketbol takımına da sahip olan Bologna'nın nüfusu yaklaşık 400 bin.

Serie A'da mücadele eden Bologna, sezonu 5. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazandı ve kulüp tarihi açısından önemli bir başarı elde etti.

Basketbol takımı Virtus Bologna ise İtalya Ligi'nde normal sezonu zirvede tamamladı. THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Bologna ekibi, 10. sırada yer aldı ve play-in oynama hakkı kazandı. Virtus Bologna, birinci turda Anadolu Efes'i 67-64'le geçip ikinci turda Baskonia'ya mağlup olarak elendi.