Kuruluşundan bu yana teknolojik girişimleri destekleyerek onların hızlı büyüyen ve ölçeklenebilir bir iş modeline sahip startup'lar olmalarını amaçlayan 'dünyanın en iyi kuluçka merkezi' İTÜ Çekirdek, otomotiv endüstrisi ve mobilite alanında geleceğin teknolojilerini üreten girişimleri yetiştiriyor.

İTÜ ARI Teknokent açıklamasına göre, Türkiye'nin girişimcilik üssü İTÜ ARI Teknokent'in vizyoner yaklaşımıyla 2011 yılında kurduğu İTÜ Çekirdek, ticarileşebilir, ölçeklenebilir ve ekonomik değere dönüşebilir teknolojik çözümlere sahip girişimcilerin tüm ihtiyaçlarına yanıt veren hizmetleriyle girişimlere ev sahipliği yapıyor.

Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) ve İTÜ Çekirdek iş birliğiyle 9 yıldır gerçekleşen 'Otomotiv ve Mobilite Programı'nda bugüne kadar 315'ten fazla girişime destek verildi. Bu girişimler 22 milyon doları aşan yatırım alırken, ciroları 27 milyon dolara ulaştı ve 1.000'den fazla kişiye istihdam sağladı. Girişimlerin toplam değerlemesi ise 200 milyar doları geçti.

Otomotiv İhracatçıları Birliği, 2022 yılı Big Bang sahnesinde AxMagshift, Evbee, HydroBorPEM, İyimetal, Komporize, Oxodes, DKDB, Robeff, Şarj Ağı(Plugss), Tayko Pil girişimlerini toplamda 1 milyon TL nakdi ödülle destekledi.

- 2023 başvuruları 31 Temmuz'a kadar devam ediyor

Otomotiv endüstrisi ve mobilite alanında çözümler üretecek girişimciler OİB’in gücüyle İTÜ Çekirdek'in 'Otomotiv Programı'nda destekleniyor.

İTÜ Çekirdek Otomotiv Programı, hızla gelişen teknolojilere ayak uyduran, inovatif fikirleri hayata geçiren ve otomotiv sektörüne katkı sağlayacak girişimlere başvuru çağrısında bulunuyor. Programın son başvuru tarihi ise 31 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

AA