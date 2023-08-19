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Öte yandan jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli, takip sonucu yakalandı.

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Menderes ilçesi açıklarında da lastik botlar içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca lastik bot içerisinde geri itilen ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Çeşme ilçesi açıklarında Karaada Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

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