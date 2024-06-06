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Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri, İzmir merkez ilçeleri, Torbalı ve Kemalpaşa ile Balıkesir'de düzenledikleri operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ 'ye yönelik soruşturmalarında isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu içeriklerde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

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