İzmir

Borsa'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da imzalanan sermaye ortaklığı anlaşmasına göre Türkiye İş Bankası İmece Mobil, Ziraat Bankası Ziraat GSYO, DenizBank da iştiraki NEOHUB AŞ ile projede yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Girişim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, merkezin, borsanın göz bebeği projelerinden olduğunu belirtti.

Tarıma destek veren saygın bankalarla sermaye ortaklığı anlaşması imzalama aşamasına gelmelerinin emeklerinin karşılığını aldıklarını gösterdiğini aktaran Kestelli, şunları kaydetti:

"Ülkemiz tarımının planlama, teknoloji açığı, insan kaynağının yaşlanması, finansmana erişim, su ve toprak başta olmak üzere doğal kaynaklarımız üzerindeki baskı gibi bazıları akut, bazıları kronik sorunları var. Üretim miktarıyla dünyanın 10 büyük tarımsal üreticisinden biri olan Türkiye'nin bu sorunları hızla geride bırakarak örnek bir ülke haline gelmesi bir zorunluluk. Bu meydan okuma ülkemizin önemli bir kesiminde farkındalık yarattı ve güçlü bir çözüm iradesinin ortaya çıkmasını sağladı. Biz İTTM'yi sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ve iletişim sektörünün daha güçlü katılımını sağlamak, tarımın dijital dönüşümünü destekleyen bir tarım girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek üzere kurduk."

İTTM’nin Türk tarımının "Silikon Vadisi" olmasını hedeflediklerini belirten Kestelli, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin Menemen'deki tesislerini projenin kuluçka merkezi olarak benimsediklerini vurguladı.

Tarım teknolojisi ihraç etme potansiyeli

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve İmeceMobil Tarım Platformu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İzlem Erdem de tarımı, girişimcilik dünyasının bir parçası haline getirmeyi hedefleyen projenin paydaşları arasında yer almaktan heyecan duyduklarını dile getirdi.

Tarımda güvenli, katma değeri yüksek, çevreyi koruyan bir yaklaşımla üretimi desteklemeyi gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluklardan biri olarak gördüklerini kaydeden Erdem, "Ülkemizin tarımda sahip olduğu potansiyeli, ekosistemin tüm paydaşlarıyla teknolojiyi merkeze alarak gerçekleştirebileceğimize ve ülkemiz adına tarımda yeni bir hikaye yazılabileceğine inanıyoruz. Bunun da ancak tarım, teknoloji ve finansın bir araya etkin bir şekilde getirilmesiyle gerçekleşebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

DenizBank'ın iştiraki NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam ise İTTM projesinin tarım sektörünün tüm paydaşlarına hitap etmesi, yenilikçi tarım uygulamalarını hayata geçirecek olması ve tarım teknolojisi ihraç etme potansiyeliyle kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

AA