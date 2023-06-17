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"Babalar Günü" hediyesi olarak evlatlarını istiyorlar

"Babalar Günü" hediyesi olarak evlatlarını istiyorlar

Heykel başının, bir tanrıçanın ya da soylunun tasvir edildiği, Helenistik Dönem mermer bir heykele ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Evde yapılan aramada, bulaşık makinesi içine gizlenmiş kadın heykeli başı bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüphelinin Karabağlar ilçesindeki evine operasyon düzenledi.

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