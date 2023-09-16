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Kazada hayatını kaybeden Yılmaz'ın spor antrenörü ve yazar, Oğuzhan A'nın ise spor antrenörü olduğu öğrenildi.

Yaralanan Oğuzhan A. ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Trafikteki sürücülerin ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da park halindeki araçlara ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'da park halindeki araçlara ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kazada motosikletteki Tarık Yılmaz (25) ve Oğuzhan A. (28) yola savruldu.

İZMİR (AA) - Adnan Kahveci Köprülü Kavşağı'nda Bayraklı istikametinden Konak yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 ACT 717 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

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