IZMIR (AA) - Senaryo gereği metrekareye 135 kilogram yağış düşmesi üzerine sel meydana geldiği ve 10 noktada suda mahsur kalanların olduğu ihbarı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), UMKE, Sahil Güvenlik, itfaiye gibi çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis ve jandarma personeli olaya müdahale etti. Saha koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırları, personel konuşlanma alanları ve iaşe alanları oluşturuldu.

Selde mahsur kalanlar için ekipler yönlendirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, suda sürüklenen vatandaşlar ile bazı hayvanların bulunduğu bölgede su tahliyesi yaptı. Su altı ve su üstü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda kurtarılanlar, bot ve amfibi araçlarla UMKE'ye teslim edildi.

Sahil Güvenlik arama kurtarma helikopteri de bölgedeki arama çalışmalarına destek verdi. Mahsur kalan 1 kişi helikopterden halat yardımıyla inen arama kurtarma personelince helikoptere taşındı. Suyun karşı bölümünde bulunan bir kişi de havai hatla güvenli bölgeye getirildi. Tatbikatta, kurtarılan hayvanlar da bota alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tatbikatta 52 araç, 1 helikopter, 10 motopomp, 25 ekip ve 180 personel görev aldı.

Alanda bazı noktalara '30 Ekim İzmir Depremi 14.51 Unutmayacağız' yazılı afişler asıldı.

'Hepimizin afetler konusunda duyarlı ve hazırlıklı olması çok önemli'

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, tatbikatın ardından gazetecilere, tatbikatlarla Türkiye'de yaşanan afet türlerine hazırlıklı olmayı, yapılan planlamaları tatbik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kentte 30 Ekim 2020'de meydana gelen depreminin 5. yıl dönümü olduğunu anımsatan Pehlivan, depremde hayatını kaybeden 117 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diledi.

Pehlivan, afet öncesinde risklerin tespiti ve bu risklerin kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve toplumun bütün kesimleriyle odaklanarak bertaraf edilmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'AFAD Başkanlığımızın elbette ki afetlerle mücadele konusunda koordinasyonu sağlama görevi var. Bununla birlikte risk azaltma ve toplumun bilinçlendirilmesiyle ilgili de çok önemli misyonumuz bulunuyor. Genciyle, yaşlısıyla hepimizin afetler konusunda duyarlı ve hazırlıklı olması çok önemli. Tatbikatlarımızda bir amacımız da buna dikkati çekmektir. Yıl boyunca biz 74 tatbikat planladık. Bunun 14'ü yerel, 59'u bölgesel, biri de ulusal düzeyde olmak üzere yıl sonuna kadar tatbikatlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız. 7 bölgede yapıyoruz ve hemen hemen ülkemizde görülen bütün afet türlerinde bunu yapıyoruz.'

Pehlivan, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hasar tespit çalışmalarının yüzde 50'yi geçtiğini, vatandaşların barınma ve kira desteğiyle ilgili talep sürecini başlattıklarını dile getirdi.

İlçede dün nakdi destek tercihinde bulunan vatandaşların hesaplarına tutarların yatırılmaya başlandığını bildiren Pehlivan, 'İlk etapta Valiliğimize, İçişleri Bakanlığı ile AFAD olarak 25 milyon lira acil durum ödeneği göndermiştik. Bu acil ihtiyaçlar için kullanılıyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Bugün kalan tespitlerde büyük ölçüde belli bir noktaya gelecektir. Köy ve kırsal mahallelerde de geçtiğimiz 10 Ağustos'taki Sındırgı depreminde nasıl hızlı şekilde o konteynerleri, nakdi destekleri vatandaşlarımıza ulaştırdık, bu depremde aynı şekilde devam ettiriyoruz. Geçen depremde 274 konteyner kurmuştuk. Şu anda da yeni başladık ve ilk etapta 40'a yakın konteynerimizi kurduk. Şu anda yeteri kadar stoku da yapmış durumdayız.' diye konuştu.

Pehlivan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken 7 katlı binaya ilişkin soru üzerine de 'Maalesef 4 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Dilara kızımız, evladımız, kardeşimize çok şükür canlı bir şekilde ulaşıldı. İyi haberler alıyoruz. Oranın yıkım sebebi teknik bir konu. Teknik bir analiz tespiti gerektiriyor. Zaman içerisinde netleşecektir.' dedi.

