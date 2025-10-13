İZMIR (AA) - Oyun tasarımları geliştiren yüksek mimar Zeynep Özge Yalçın, çizimler ve tasarımların iç mimarların çok fazla zamanını almasından yola çıkarak yapay zekalı bir yazılım tasarlamak istedi.

Yalçın, meslektaşları Kardelen Türkoğlu ve Nupelda Sibel Acat, mühendis yazılımcı Ozan Can Durdu ile proje üzerine çalışmaya başladı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknopark'taki ofislerinde çalışmalar yapan ekip, 30 saniyede 5 iç mekanın tasarımını yapabilen, yaptığı tasarıma mekanın ölçülerine uygun eşya önerisinde bulunan mobil uygulama geliştirdi.

Telefonun kamerasından faydalanan uygulama, iç mekanı kısa sürede ölçüyor, mekandaki tüm eşyaları ve boşlukları belirliyor, mekan sahibinin bütçesine göre 3 boyutlu tasarım gerçekleştiriyor.

Uygulama aynı zamanda mobilya ve dekorasyon önerilerinde de bulunuyor. Uygulama, şubat ayında kullanıma sunulacak.

'Uygun mobilya ve dekorasyonları tek tıkla satın alma şansını sunuyoruz'

Zeynep Özge Yalçın, AA muhabirine, şirketlerinin TÜBİTAK eş yatırımıyla kurulduğunu söyledi.

Tasarımın demo aşamasında olduğunu ifade eden Yalçın, 'Şubat ayıyla birlikte ilk ara çıktımızı yayınlayacağız. Ardından da ana ürünümüze devam edeceğiz.' dedi.

Yalçın, şunları kaydetti:

'Ürünümüz mimari tasarım özellikle iç mimarlık, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini bir araya getiriyor. Telefonlarınıza indirebiliyor olacaksınız. Bütçeniz, sizlere sorduğumuz anket soruları ve mekanınızın telefonunuzun kamerasını kullanarak yaptığınız taramaları sonucu sizlere bir tasarım öneriyoruz. Tasarım önermekle kalmıyoruz aynı zamanda da önerdiğimiz tasarıma uygun mobilya ve dekorasyonları tek tıkla satın alma şansını sunuyoruz.'





Muhabir: Mustafa Güngör