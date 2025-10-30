ANKARA (AA) - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde Yetiştirilemeyen Sınıf ve Branşlardaki Personelin Diğer Üniversitelerde Yetiştirilmesi ile Bu Üniversitelerde Verilecek Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle 27 Mayıs 2018 tarihli ilgili yönetmeliğin 17. maddesi güncellendi.

Buna göre, bu kapsamdaki öğrencilerin, ilgili fakülte veya yüksekokulu başarıyla tamamlamaları halinde, teğmen veya astsubay çavuş olarak atanabilmeleri için JSGA tarafından yapılacak 'yeterlilik sınavı' şartı aranmayacak.

Öğrenciler mezun oldukları gün, aynı zamanda teğmen veya astsubay çavuş olarak atanacak.

Değişiklik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

