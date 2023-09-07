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Japonya 'nın elde edeceği, Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.

İniş aracının 3 ila 4 ay içinde Ay'ın yörüngesine girmesi ve 4 ila 6 ay içinde Ay yüzeyine ulaşabilmesi hedefleniyor

Mitsubishi Electric üretimi SLIM, 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında.

Roket bünyesinde, Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmeyi hedefleyen "SLIM" ile XRISM X-ray astronomik uydusu taşıyor.

Yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, yeniden kendini gösterecek

Yaklaşık 430 yıl önce Dünya'nın yakınından geçen kuyruklu yıldız, yeniden kendini gösterecek

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