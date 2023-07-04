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Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ile tsunaminin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali 'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santralin çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

Önceki Suga Yoşihide hükümeti, santralde biriken atık suyun denize boşaltılacağı planını Nisan 2021'de duyurmuştu. Komşu ülkeler Çin ve Güney Kore karara tepki göstermişti.

Resmi takvimin kamuoyuna açıklanmamasına rağmen okyanusa tahliye periyodunun bu yıl yaz aylarında başlatılacağı açıklanmıştı.

Plana göre, trityum elementi içeren sıvı, sulandırılarak seyreltilecek. Böylelikle tesis işleticisi TEPCO, günden güne artış gösteren suyu periyotlar halinde denize boşaltabilecek.

Pasifik ülkeleri gezisi kapsamında Grossi'nin, UAEA'nın görüşlerini, tahliyenin çevresel etkilerine yönelik endişeler taşıyan Güney Kore ve Yeni Zelanda'ya da aktaracağı kaydediliyor.

Ziyaret kapsamında, radyoaktif özellikli atık suyun denize tahliye edilmesi planının güvenliğine yönelik UAEA'nın son raporu, Japonya hükümetine teslim edilecek.

Grossi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüşecek.

Öte yandan Japonya'da hükümet temsilcileri, başkent Tokyo'da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve heyetiyle bir araya gelecek.

Atık suyun, güvenlik tedbirlerine katı şekilde uyularak, denize tahliye edileceğini kaydeden Matsuno, sürece ilişkin televizyon ve sosyal medya yoluyla halkın bilgilendirileceğini söyledi.

Matsuno, denize tahliyenin bu yıl yaz aylarında başlatılması planlamasında olası bir değişiklik öngörülebileceğine yönelik soruya, "değişiklik olmayacağı" yanıtını verdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, atık suyun denize salıverilmesi zamanını, kapsamlı değerlendirme sonrası ilan edeceklerini söyledi.

Japonya hükümeti, komşu ülkelerin ve yerel balıkçıların, atık suyun çevre, gıda güvenliği ve insan sağlığı için risk oluşturabileceğine dair endişelerini hafifletmeyi hedefliyor.

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2011'deki deprem ve tsunami sonrası hasar gören nükleer santralde biriken radyoaktif özellikli atık suyun denize tahliyesi planı, ülke kamuoyunda gündem oluşturuyor.

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