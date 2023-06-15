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Açıklamada, fırlatılan füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünün tahmin edildiği ve bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarına yönelik olası hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

Japonya Sahil Güvenliği de Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını doğruladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 19.30'da Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattığı belirtildi.

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