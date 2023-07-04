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Kumamoto, Fukuoka ve Oita eyaletleri dahil Kyuşu genelinde 360 bin kişinin tahliyesi istendi.

Şiddetli yağış lar sonrası Kumamoto eyaletinde bir köprü yıkıldı. Mahsur kalan araçlar için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca, toprak kayması ve taşkın uyarıları yapıldı.

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