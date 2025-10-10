OSAKA/ANKARA (AA) - 'Geleceğin Toplumunu Şekillendirmek' temasıyla 13 Nisan'da kapılarını açan Osaka Expo 2025, yoğun ilgi görüyor.

Osaka'nın yapay üç adasından Yumeshima'da düzenlenen fuarda ülkelerin pavyonları, özel hazırlanan dünyanın en büyük ahşap yapısının içinde yer alıyor.

İki kilometre uzunluğa sahip, 20 metre yüksekliğinde halka şeklindeki dev ahşap yapı, ünlü Japon mimar Sou Fujimoto tarafından tasarlandı.

'Büyük Halka' adı verilen yapı, Guinness Dünya Rekorları tarafından 'dünyanın en büyük ahşap mimari yapısı' olarak tescillendi. Yapının inşasında Japon sediri, Japon selvisi ve İskoç çamı gibi dayanıklı ağaç türleri kullanıldı.

150'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun kendi pavyonunu inşa ettiği bu yapı, Kovid-19 salgını ve küresel çatışmalarla bölünen dünyaya karşı 'çeşitlilik içinde birlik' düşüncesini simgeliyor.

Expo alanında ülke pavyonlarının da konumlandığı üç ana tematik bölge bulunuyor. Bu temalar, 'Hayatları Birleştirmek, Hayatları Güçlendirmek ve Hayatları Kurtarmak' olarak üçe ayrılıyor.

Her ülke, kendi kültürünü, teknolojisini ve yenilikçi projelerini tanıtarak ziyaretçileri çekmeyi hedefliyor.

Expo alanında ülke pavyonlarının yanı sıra ev sahibi Japonya'nın, yaşamı farklı açılardan ele alan 8 pavyonu bulunuyor.

'Better Co-Being', 'Future of Life', 'Playground of Life: Jellyfish Pavilion', 'null²', 'Dynamic Equilibrium of Life', 'Live Earth Journey', 'Earth Mart', 'Dialogue Theater Sign of Life' adlı 8 imza pavyonunun her biri Japonya'nın önde gelen sanatçıları, düşünürleri ve tasarımcıları tarafından dizayn edildi.

Ziyaretçiler, bu pavyonlara girebilmek ve deneyimlemek için saatlerce kapıda kuyruk oluşturuyor.

'Farklı kültürlerle etkileşime girmenin harika yolu'

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Genel Komiser Yardımcısı Sugano Masafumi, Osaka Expo 2025'in tasarımı ve amacına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fuarın Japon usulü dizayn edildiğini belirten Sugano, daha önce düzenlenen EXPO'lara işaret etti ve bu kez diğer ülkelerin pavyonlarına daha fazla yer verilmesine özen gösterildiğini söyledi.

Expo ana meydanında ev sahibi ülke pavyonunun yerine orman inşa edildiğini anlatan Sugano, 4 yıl boyunca organizasyon hazırlıklarında görev aldığını dile getirdi.

Sugano, 13 Ekim'de etkinliğin sona ereceğini ancak yine de ziyaretçi sayısında rağbet yaşandığını, biletlerin tamamının tükendiğini vurguladı.

Japonya, ziyaretçilere 'geleceğin toplumu' tasvirini sunuyor

Sugano, fuarın Japonya ve diğer ülkeler için önemine dikkati çekerek 'Sadece ekranda sunulanlara bakmakla kalmayıp farklı ülkelerin kültürleriyle etkileşime girmenin harika yolu.' dedi.

Expo'nun dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin değişik kahve çeşitlerini tadabileceği, farklı mutfakların bir arada olduğu, kültürlerin, dansların ve şarkıların paylaşıldığı bir alan olduğunu söyleyen Sugano, şunları kaydetti:

'Japonların denizaşırı bir ülkeyi ziyaret etmesi şu dönemde biraz zorlaştı. Japon halkı için de farklı insanlarla etkileşime girmesi için harika bir fırsat oldu. Çoğu Japon'un Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan arasındaki farkı bilmeyeceğini söylemek istemiyorum. Hepsinin kendine özgü kültürleri ve ekonomileri, farklı siyasi ve tarihi koşulları var. Japon halkının farklı ülkeleri tanıması için harika bir yol.'

Sugano, fuarın uluslararası katılımcıların Japonya'yı tanımaları için fırsat olduğunu ve işbirliği fırsatlarının da bu sayede ele alındığını, ziyaretçiler arasında üst düzey yetkililerin de bulunduğunu dile getirdi.

300'den fazla bakanın, 100'e yakın devlet başkanı ve kraliyet üyesinin de Expo'yu ziyaret etmek için ülkeye geldiğini söyleyen Sugano, Japonya'nın geleceğin toplumunu nasıl hayal ettiğini ve kültürel yaşam tarzını sergileyebilmek için harika bir fırsat olduğunu vurguladı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Osaka'nın ev sahipliği yaptığı fuar, 13 Ekim'e kadar sürecek.

'Asya'nın ilk Expo'suna' 1970'de ev sahipliği yapan Osaka, ağırladığı 64 milyon ziyaretçi ile '20. yüzyılın en çok ziyaret edilen Expo'sunu' düzenlemişti.

Ülkenin 55 yıl sonra ev sahipliği yaptığı Osaka 2025 Expo, her gün 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

'Osaka Expo 2025 şimdiye kadar 25 milyon ziyaretçi ağırladı'

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ofisinden Yoshimura Sachiko da etkinlik vesilesiyle 158 ülkenin bir dairenin etrafında toplandığına işaret ederek, fuarda Japon teknolojisini sergilemeyi ve uluslararası dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

'Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan zorluklara ve baştaki şüphelere rağmen Osaka Expo 2025, şimdiye kadar 25 milyon ziyaretçi ağırladı.' diyen Yoshimura, fuarı karşı karşıya kaldığı zorluklara rağmen dünyayı yeniden bir araya getirmenin yolu gördüğünü söyledi.

Yoshimura, fuarda aynı zamanda sürdürülebilirliğe odaklanıldığına ve pavyonlarda geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanıldığına dikkati çekti.

Atıkların, özellikle plastik ve plastik olmayanların titizlikle ayrıştırılmasının sürdürülebilirliği teşvik etmek için desteklendiği belirtildi.

Expo'nun sona ermesinin ardından, Ada'daki bu alanın doğal haline geri döndürülmesi hedeflenirken 'Büyük Halka'nın da başka bir amaçla ileride değerlendirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

Etkinliğin maskotu 'Myaku Myaku'

Yoshimura, etkinliğin resmi maskotu 'Myaku Myaku' karakterinin ülke genelinde birçok yerde görüldüğünü ancak ilk zamanlar toplum tarafından pek beğenilmediğini, zaman içinde benimsendiğini anlattı.

'İnsanlar, onun bir canavara benzediğini söylüyordu ama şimdi herkes seviyor.' diyen Yoshimura, mavi ve kırmızı renkte, çok gözlü maskotun adını ve özelliklerini şöyle anlattı:

'Myaku'nun kırmızı kısmı, temanın 'hayatın kendisi' olmasıyla bağlantılı olarak vücudun içindeki yaşamı temsil ediyor. Mavi kısmı da okyanusu simgeliyor çünkü suya ihtiyaç duyan sadece insanlar değil hayvanlar ve dünya da suya ihtiyaç duyuyor. Bu tasarımın her parçasının bir anlamı var.'

Yoshimura, bunun yanı sıra 'myaku' kelimesinin tek başına kullanıldığında 'nabız' anlamı taşıdığını, 'myaku myaku' şeklinde iki kez söylendiğinde ise 'süreklilik' anlamına geldiğini ifade etti.

Muhabir: Sümeyye Dilara Dinçer