Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı.

Bakan Yumaklı, sabah saatlerinde Çankaya'daki Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'ne geldi.

Yumaklı, oyunu "3259" numaralı sandığa attı.

Oy kullanmasının ardından açıklamada bulunan Yumaklı, seçimlerin ülkede demokrasi bayramı olduğunu söyledi.

Yumaklı, milletin her dönem çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıttığına dikkati çekerek, "Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içinde bir seçim geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Seçimde görev yapanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sonuçların ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Sonuçların vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyor, Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına inanıyorum"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Gazi Anadolu Lisesi'ndeki "4135" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle selamlaşan Bakan Göktaş, gerekli kontrolün yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdi.

Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Göktaş, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzasını attı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, bugünü demokrasinin bayramı olarak nitelendirdi.

Her vatandaş gibi kendisinin de oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Göktaş, "Sonuçların vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyor, Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına inanıyorum." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz"

Bakan Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağı Çankaya İlkokulu'na geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan ve bir süre sohbet eden Yerlikaya, "1151" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa zarfı önce Hatice Nur Yerlikaya, ardından Bakan Yerlikaya attı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Artık sözün de kararın da millette olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz. Tüm seçimin yönetimi, nihai kararlar Yüksek Seçim Kurulunun, il ve ilçe seçim kurullarının. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak seçim sonrasında oy sayımlarının huzur ve güvenli ortamda tecelli etmesi için çalışıyoruz. Temennimiz, duamız her zaman olduğu gibi demokrasi bayramının en güzel şekilde neticelenmesi ve bu işin tamama ermesi."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Seçimler inşallah memleketimiz için hayırlı, uğurlu olsun"

Bakan Uraloğlu, eşi Ruveyda, kızları Zeynep ve Gülnisa Uraloğlu ile Çankaya'daki Cebesoy İlkokulu'na geldi.

Uraloğlu, oyunu 4567 numaralı sandığa atarken "Vatandaş olarak irademizi sandığa yansıtıyoruz. Seçimler inşallah memleketimiz için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Bakan Uraloğlu, oylama sonrası da şu değerlendirmede bulundu:

"Uzun bir süreç sonucunda mahalli seçimleri yapıyoruz. Belediye başkanlarımız için oylarımızı kullanıyoruz. Bir yıl içinde ikinci seçim oldu. Memleketimiz için inşallah hayırlı olsun. Bizlere en iyi hizmet edecek insanları Allah nasip etsin. Sükunet içinde geçmesini temenni ediyoruz ki öyle oluyor zaten."

Uraloğlu, okuldan ayrılmadan önce vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.