ANKARA (AA) - Süper Lig'in son şampiyonu Fenerbahçe, ligde 19 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanını elinde bulunduruyor.

Galatasaray, 13 şampiyonlukla Fenerbahçe'nin ardından ligin en başarılı ikinci takımı olurken 1989-90 ile 1997-98 sezonları arasında üst üste 9 kez kupayı kaldırarak bir rekora imza attı.

Sarı-kırmızılılar, ayrıca 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk sevinci yaşadı.

21. yüzyılda en başarılı Fenerbahçe

İlk şampiyonluğunu 1998-99 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 2000'li yıllardan itibaren kadın basketboluna damgasını vurdu.

Ligde 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında kupayı kaldıran sarı-lacivertliler, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

Son 7 sezonda da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, 2017-18'den 2024-25'e kadar kesintisiz şampiyonluk serisiyle kupa sayısını 19'a çıkardı.

Galatasaray'ın tarihi rekoru

Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım Galatasaray, 13 kez zirveye çıktı.

Sarı-kırmızılılar, 1989-90'dan 1997-98'e kadar tam 9 yıl üst üste kupayı kazanarak hala kırılamayan bir rekoru elinde tutuyor.

Galatasaray, ayrıca 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.

Diğer şampiyonlar

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de 1'er şampiyonluk elde etti.

2019-20 sezonu tamamlanamadı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-20 sezonunda tamamlanamadı.

Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.

Avrupa kupalarında 5 temsilci

Bu sezon Avrupa arenasında Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-23 ve 2023-24 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'nin yanı sıra ÇİMSA ÇBK Mersin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadele edecek.

Beşiktaş ile Emlak Konut ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda parkeye çıkacak.

Lig şampiyonları

Ligde geride kalan sezonların şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon 1980-1981 ODTÜ 1981-1982 ODTÜ 1982-1983 ODTÜ 1983-1984 Beşiktaş 1984-1985 Beşiktaş 1985-1986 MTA 1986-1987 MTA 1987-1988 Galatasaray 1988-1989 İstanbul Üniversitesi 1989-1990 Galatasaray 1990-1991 Galatasaray 1991-1992 Galatasaray 1992-1993 Galatasaray 1993-1994 Galatasaray 1994-1995 Galatasaray 1995-1996 Galatasaray 1996-1997 Galatasaray 1997-1998 Galatasaray 1998-1999 Fenerbahçe 1999-2000 Galatasaray 2000-2001 BOTAŞ 2001-2002 Fenerbahçe 2002-2003 BOTAŞ 2003-2004 Fenerbahçe 2004-2005 Beşiktaş 2005-2006 Fenerbahçe 2006-2007 Fenerbahçe 2007-2008 Fenerbahçe 2008-2009 Fenerbahçe 2009-2010 Fenerbahçe 2010-2011 Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe 2012-2013 Fenerbahçe 2013-2014 Galatasaray 2014-2015 Galatasaray 2015-2016 Fenerbahçe 2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi 2017-2018 Fenerbahçe 2018-2019 Fenerbahçe 2019-2020 Tamamlanamadı 2020-2021 Fenerbahçe 2021-2022 Fenerbahçe 2022-2023 Fenerbahçe 2023-2024 Fenerbahçe 2024-2025 Fenerbahçe

