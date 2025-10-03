ANKARA (AA) - Süper Lig'in son şampiyonu Fenerbahçe, ligde 19 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanını elinde bulunduruyor.
Galatasaray, 13 şampiyonlukla Fenerbahçe'nin ardından ligin en başarılı ikinci takımı olurken 1989-90 ile 1997-98 sezonları arasında üst üste 9 kez kupayı kaldırarak bir rekora imza attı.
Sarı-kırmızılılar, ayrıca 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk sevinci yaşadı.
İlk şampiyonluğunu 1998-99 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, 2000'li yıllardan itibaren kadın basketboluna damgasını vurdu.
Ligde 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında kupayı kaldıran sarı-lacivertliler, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 ve 2012-13 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.
Son 7 sezonda da mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip, 2017-18'den 2024-25'e kadar kesintisiz şampiyonluk serisiyle kupa sayısını 19'a çıkardı.Galatasaray'ın tarihi rekoru
Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım Galatasaray, 13 kez zirveye çıktı.
Sarı-kırmızılılar, 1989-90'dan 1997-98'e kadar tam 9 yıl üst üste kupayı kazanarak hala kırılamayan bir rekoru elinde tutuyor.
Galatasaray, ayrıca 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da mutlu sona ulaştı.Diğer şampiyonlar
Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de 1'er şampiyonluk elde etti.2019-20 sezonu tamamlanamadı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-20 sezonunda tamamlanamadı.
Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.Avrupa kupalarında 5 temsilci
Bu sezon Avrupa arenasında Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-23 ve 2023-24 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'nin yanı sıra ÇİMSA ÇBK Mersin ve Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadele edecek.
Beşiktaş ile Emlak Konut ise FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda parkeye çıkacak.Lig şampiyonları
Ligde geride kalan sezonların şampiyonları şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|1980-1981
|ODTÜ
|1981-1982
|ODTÜ
|1982-1983
|ODTÜ
|1983-1984
|Beşiktaş
|1984-1985
|Beşiktaş
|1985-1986
|MTA
|1986-1987
|MTA
|1987-1988
|Galatasaray
|1988-1989
|İstanbul Üniversitesi
|1989-1990
|Galatasaray
|1990-1991
|Galatasaray
|1991-1992
|Galatasaray
|1992-1993
|Galatasaray
|1993-1994
|Galatasaray
|1994-1995
|Galatasaray
|1995-1996
|Galatasaray
|1996-1997
|Galatasaray
|1997-1998
|Galatasaray
|1998-1999
|Fenerbahçe
|1999-2000
|Galatasaray
|2000-2001
|BOTAŞ
|2001-2002
|Fenerbahçe
|2002-2003
|BOTAŞ
|2003-2004
|Fenerbahçe
|2004-2005
|Beşiktaş
|2005-2006
|Fenerbahçe
|2006-2007
|Fenerbahçe
|2007-2008
|Fenerbahçe
|2008-2009
|Fenerbahçe
|2009-2010
|Fenerbahçe
|2010-2011
|Fenerbahçe
|2011-2012
|Fenerbahçe
|2012-2013
|Fenerbahçe
|2013-2014
|Galatasaray
|2014-2015
|Galatasaray
|2015-2016
|Fenerbahçe
|2016-2017
|Yakın Doğu Üniversitesi
|2017-2018
|Fenerbahçe
|2018-2019
|Fenerbahçe
|2019-2020
|Tamamlanamadı
|2020-2021
|Fenerbahçe
|2021-2022
|Fenerbahçe
|2022-2023
|Fenerbahçe
|2023-2024
|Fenerbahçe
|2024-2025
|Fenerbahçe
