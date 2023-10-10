İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonun İzmir ayağı kapsamında 2 şüpheli daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 29'a yükseldi.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen A.A'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen A.A. ile suç örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen S.A, H.A, M.A, M.K.U, H.Ç, A.Ç, A.G, E.C ve U.O. tutuklandı.

Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Zonguldak

Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken, 8'i güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde yakalanan 7 zanlının da emniyetteki sorguları tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı, 5'i ise adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 10'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 zanlı ile başka suçlardan tutuklu bulunan aralarında örgütün elebaşı ve üyelerinin bulunduğu 9 kişi adliyeye getirildi.

Eğlence yerlerinde sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında halkın huzurunu bozdukları, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 21 kişi, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka suçlardan tutuklu 9 kişi hakkında bu soruşturma kapsamında da tutuklama kararı verildi.

Samsun

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat şube müdürlükleri tarafından "nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit ve vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçlarını işlediği tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonun Samsun ayağı kapsamında 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Samsun'da gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e yükseldi. Aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 7'si işlemlerin ardından serbest bırakılırken 19'u tutuklama, 9'u adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 28 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Operasyon kapsamında Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Özel Harekat destekli çalışma yapılmış, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca, organize suç örgütünün elebaşının da aralarında olduğu 9 kişinin başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlenmişti.

"Kasten yaralama, tehdit, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, mala zarar verme, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen zanlıların adreslerinde, işlenen suçlarda kullanılan 6 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, pala tabir edilen iki kesici alet, 6 tabanca şarjörü ve bir bıçak ele geçirilmişti.