İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Güreş Sahası’nda gerçekleşen 30. Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde 400'ün üzerinde pehlivan mücadele etti. İlk olarak alt gruplar güreşirken, Başpehlivanlar Mustafa Taş, Osman Aynur, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil de seyirciye Kırkpınar tadında güreşler izletti. Final müsabakasında Hüseyin Gümüşalan - Mustafa Arslan güreşinden galip ayrılarak altın kemeri alan isim Gümüşalan oldu. Başpehlivanlar Serhat Balcı ve Mehmet Yeşil Yeşil ise 3.'lük kürsüsünü paylaştı. Kağıthane Yağlı Güreşleri’ne binlerce vatandaş ilgi gösterdi. Farklı şehirlerden yüzlerce güreşçinin katıldığı, alt grupların da yer aldığı müsabakalarda izleyenler güreşe doydu. Kıyasıya geçen mücadelelerin Kırkpınar’ı aratmadığı gözlendi.



“Yağlı güreş sporu Osmanlı'dan beri devam eden bir gelenek”

Güreşçiler madalya ve kupalarını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden alırken, Başkan Öztekin; ''Sadabad Yaz Etkinlikleri ile hem ata sporlarımızı yaşatıyor hem de ilçemizi tanıtıyoruz. Kağıthane'de yağlı güreş sporu Osmanlı'dan beri devam eden bir gelenek. Sadabad diye anılan bu bölge aynı zamanda Lale Devri'ne de ev sahipliği yaptı. Şimdilerde Yeşil Vadi adıyla burada birbirinden güzel programlar hazırlıyoruz. Gelecek haftalarda atlı cirit ve okçuluk müsabakalarımız olacak. Şimdiden tüm istanbulluları davet ediyorum.'' diye konuştu.

Kağıthane Yağlı Güreşlerinin 20 yıldır güreş ağalığını yapan Yusuf Yoldaş bu yılki etkinliklerde unvanını Ahmet Balcı'ya devretti. Kağıthane Yağlı Güreşlerinin Ağası Ahmet Balcı oldu.

HABER: METE YILMAZ