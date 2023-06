İSTANBUL- Avrupa’da çok sayıda tematik ve animatronik festivaller organize eden Universal Park tarafından gerçekleştiren LIGHTS & DREAMS “Ormanda Işık Festivali” 29 Haziran’da fantastik bir dünyanın kapısını açmak için gün sayıyor. Ziyaretçilerini ormanın derinliklerindeki masal alemine götüren festival özel kurgularıyla da benzersiz deneyimler yaşatmayı amaçlıyor. Gençler, aileler, çocuklar ve eğlenmeyi seven tüm yetişkinlere hitap eden festival Türkiye’ye özel yeni ve özgün içeriğiyle de büyüleyici ışıklı dev görseller, etkileyici tüneller, interaktif temalar, oyun ve eğlence alanları, sahne performansları ve daha birçok alanıyla ayrılmayı hiç istemeyeceğiniz bir dünya sunuyor.

Fantastik dünyalar arasında maceradan maceraya koşacaksınız

Ormanın içinde ışıl ışıl, renkli ve macera dolu bir dünya olan Lights And Dreams’in her köşesi sürprizlerle dolu. Lights And Dreams ülkesinin kahramanları ve temaları birer ışık enstlasyonu olarak ziyaretçileri ile buluşacak. Masal dünyasının misafirleri gezinti sırasında karşılarına çıkacak farklı ışık tünelleri sayesinde her defasında daha ilginç ve şaşırtıcı bir dünyaya geçiş yapacak.

HABER: METE YILMAZ