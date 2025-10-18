ANTALYA/MUĞLA (AA) - Demre Belediyesinden yapılan açıklamada, UNWTO değerlendirme sürecinde, 60'tan fazla üye devletin adaylarının titizlikle incelendiği belirtilerek, Kale Üçağız köyünün, kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ile yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan turizm uygulamalarıyla öne çıktığı kaydedildi.

Türkiye'den 4 köy 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesine girdi

Açıklamada, 17 Ekim'de Çin'in Zheijang eyaletine bağlı Huzhou kentinde düzenlenen ödül töreninde, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran ve eşi Samiye Duran'ın Kale Üçağız köyü adına ödülü teslim aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Duran, Kale Üçağız köyünün kazandığı ödülün, ilçenin tarihi, doğası ve kültürüne sahip çıkma kararlılığının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Ege bölgesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Akyaka da listede yer aldı

Türkiye'den aday gösterilen Muğla'nın Akyaka Mahallesi de söz konusu program tarafından 'En İyi Turizm Köyü' ünvanını elde eden 52 yerleşim yerinden biri oldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akyaka'nın Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından en iyi turizm köyü ünvanı elde etmesinden dolayı gurur ve memnuniyet duyduğunu belirtti.

Akyaka'nın doğasını, mimarisini, kültürünü ve yaşam biçimini koruyarak kalkınmayı başarabilen, doğa ile insanın uyum içinde yaşadığı nadir yerleşimlerden olduğunu belirten Akbıyık, şunları söyledi:

'Bu ödül, Muğla'nın yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını aynı zamanda kültür, doğa, ekoloji ve yerel değerler açısından da dünya çapında bir marka olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu başarıyı, daha güçlü bir sürdürülebilir turizm vizyonunun başlangıcı olarak görüyorum. Doğayı koruyarak kalkınmanın, yerel değerleri yaşatarak dünyaya açılmanın mümkün olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bu başarının tüm ilçelerimize ilham kaynağı olması temenni ediyorum.'

Akbıyık, Akyaka'nın bu noktaya gelmesinde emeği geçen kurumlara, yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşları ve misafirperver Akyaka halkına teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BM Dünya Turizm Örgütünün açıkladığı 'En İyi Turizm Köyleri 2025' listesinde Türkiye'den 4 köyün yer aldığını bildirmişti.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Muğla'dan Akyaka, İzmir'den Barbaros, Mardin'den Anıtlı ve Antalya'dan Kale Üçağız köylerinin doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildiğini belirtmişti.

Muhabir: Talip Demirci,Hikmet Aydoğdu