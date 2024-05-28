İstanbul

Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bu ziyaretinin Asya kıtası dışındaki ilk ziyareti olduğunu söyleyen Sok, Türkiye ile Kamboçya arasında muazzam ikili ilişkiler ve işbirliğinin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Bakan Sok, ziyaretini ikili ilişkilerin 65. yıl dönümünü kutladıkları doğru bir vakitte gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Muazzam bağlarımızı güçlendirmek ve bununla birlikte de dostluğumuzu ve işbirliğimizi çok daha iyi bir noktaya taşımak adına buraya geldik ve niyetimiz de budur" diye konuştu.

Bugün mevkidaşı Fidan ile birçok konu üzerinde detaylıca konuşma fırsatı bulduklarını aktaran Sok, karşılıklı üst düzey ziyaretlerden de büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kamboçyalı Bakan, idari ve yasama organlarının da katılacağı ziyaretlerle iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu sabah AKP Genel Başkan Yardımcısıyla bir araya gelme fırsatı bulduk. Yine kıymetli beyefendiyi Kamboçya'ya bir konferansa davet etmiştik. Kendileri de sağ olsunlar kabul ettiler." şeklinde konuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in "çok da uzun olmayan bir gelecekte" Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildiren Sok, parlamenterlerin de ilişkileri güçlendirmek için bir araya gelip işbirliğini sürdürme arzusu içinde olduklarının altını çizdi.

Sok, Türkiye-Kamboçya ikili ticaret hacminde "gerçekleştirilebilecek bir potansiyel" olduğunu ve liderlerin hedefleriyle iki ülke arasındaki işbirliğini daha da ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

"İnşallah Kamboçya ile Türkiye arasında doğrudan uçuş olacak"

Türkiye ile Kamboçya arasında karşılıklı direkt uçuş ihtiyacına dikkati çeken Bakan Sok, "Bizler aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın da doğrudan bir uçuş koyacağına tam inanca sahibiz. İnşallah sizlerin destekleriyle Kamboçya ile Türkiye arasında doğrudan uçuş olacak. Bu, pek tabii hem kargo taşımacılığını destekleyecek, aynı zamanda ticaret ve iş dünyasının da bir araya gelmesini, daha kolay işbirliğini beraberinde getirecektir." dedi.

Kamboçyalı Bakan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yapacağı görüşmelerde de çeşitli konuları ele alacaklarını, ekonomik ortaklık çalışmalarının da yakın zamanda ivme kazanacağını aktardı.

Ziyareti kapsamında İstanbul'da iş dünyasıyla bir araya geldiklerini hatırlatan Sok, "Hem Türkiye'de hem de Kamboçya'da insanlar arasındaki bağların, iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesiyle ilişkilerimizin çok daha başarılı bir zemine oturacağını umuyoruz. Kırsalda kalkınma planlarımıza da etki sağlayacağını düşündüğümüz bu işbirlikleri, tarımda, eğitim alanında, helal sertifikasyonunda bizlere çok güzel fırsatlar tanıyacak." diye konuştu.

Bakan Sok, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile daha yakın çalışma niyetini desteklediklerini dile getirdi.

"Filistin, Birleşmiş Milletler'in tam üyesi olmalı"

Gazze ve Refah konusuna da değinen Sok, "Maalesef çok dramatik şekilde şu anda Gazze'de olanları anlatacak kelime yok. Böylesine bir trajediyi anlatmaya kelime bulamıyorum. Türkiye'nin katkılarıyla umuyoruz ki bu trajedi bir son bulacak." şeklinde konuştu.

Sok, Kamboçya'nın iki devletli çözüm ile Filistin'in 1967 öncesi sınırlarını savunduğunu vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler'de konuşulanlar bir yana, Filistin Birleşmiş Milletler'in tam üyesi olmalı. Biliyorum ki sizler de bu konuda elinizden geleni yapıyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

"Bölgesi için de Türkiye çok önemli bir ülke"

Barış çabalarının şu anda Gazze ve Refah çerçevesinde ilerlediğini ancak Türkiye'nin bu konuda her zaman aktif olduğunu vurgulayan Bakan Sok, "Ukrayna'daki çatışmanın, savaşın sona ermesi için de Türkiye'nin elinden geldiğini yaptığını biliyoruz. Çok başarılı bir diplomatik görüşmeydi." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin önemine dikkati çeken Sok, şunları kaydetti:

"Uzaktan baktığımızda Türkiye'nin kendi vatandaşları için neler yaptığını, kendi ülkesini nasıl kalkındırdığını görüyoruz ama bunun ötesinde bölgesi için de Türkiye çok önemli bir ülke. Bu da bizlere aslına bakarsanız birtakım dersler öğretiyor. İşte bu yüzden de bizler Türkiye ile çok daha fazla işbirliği kurmak ve yakın çalışmak istiyoruz."

Kamboçyalı Bakan, ikili bölgesel veya uluslararası seviyede yapacakları işbirlikleriyle "Türkiye ile yakın çalışma ihtiyaçlarının olduğunun" altını çizdi.