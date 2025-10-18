ANKARA (AA) - AA muhabirinin, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, kurumlara ayrılan 18 trilyon 928 milyar 815 milyon 484 bin liralık bütçenin yüzde 25,9'u personel giderleri için kullanılacak.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 435 milyar 648 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 863 milyar 557 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 412 milyar 250 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığına 395 milyar 725 milyon lira ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri gelecek yıl yaklaşık 287 milyar 90 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 245 milyar 799 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 148 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 72 milyar 881 milyon lira, İçişleri Bakanlığı personel giderleri için 70 milyar 142 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel giderleri için 73 milyar 473 milyon lira ayrıldı.

Özel bütçeli idareler

Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 594 milyar 804 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 427 milyar 449 milyon lira aktarılacak.

Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 37 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 37,8 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için ise 30,6 milyar lira aktarımı yapılacak.

Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 13 milyar 641 milyon lira ödeme öngörüldü. Bu kategoride Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3 milyar lirayla ilk, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2,8 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 4,9 trilyon lira, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 599,7 milyar lira ayrıldı.

2026 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri (Türk lirası) şöyle:

KURUMLARPERSONEL GİDERLERİSOS. GÜV. DEV. PRİMİ GİD.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ13.005.047.0001.406.400.000
CUMHURBAŞKANLIĞI4.502.933.000259.790.000
ANAYASA MAHKEMESİ577.869.00059.892.000
YARGITAY3.452.101.000397.878.000
DANIŞTAY2.449.600.000261.030.000
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU1.187.704.000115.729.000
SAYIŞTAY3.411.592.000386.795.000
ADALET BAKANLIĞI245.799.117.00027.047.344.000
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI395.725.189.00047.607.059.000
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI70.141.533.00013.473.477.000
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI19.121.858.0001.538.645.000
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI30.036.223.0003.279.766.000
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI1.435.647.556.000174.205.174.000
SAĞLIK BAKANLIĞI863.556.770.000102.510.160.000
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI4.545.463.000728.503.000
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI73.472.895.00011.622.538.000
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI1.484.555.000190.308.000
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI20.108.666.0002.668.497.000
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI4.802.717.000586.680.000
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI20.996.658.0002.715.924.000
TİCARET BAKANLIĞI23.770.360.0002.549.577.000
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI3.750.105.000551.231.000
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI72.881.121.0009.420.337.000
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ308.869.00036.806.000
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI22.395.481.0001.709.437.000
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI287.089.793.00027.701.328.000
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI13.057.141.0001.347.234.000
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ412.250.012.00051.077.437.000
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI148.799.693.00018.167.305.000
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI9.698.900.0001.159.838.000
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI49.316.621.0005.561.991.000
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ12.501.805.0001.909.595.000
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ2.713.057.000436.730.000
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI15.129.854.0002.801.109.000
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI569.676.00072.828.000
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI1.040.577.000170.606.000
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI1.450.549.000142.088.000
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI2.568.511.000417.629.000
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI1.220.145.000139.699.000
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI4.156.782.000482.032.000
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI167.979.00017.386.000
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR (I SAYILI CETVEL)4.298.863.077.000516.933.812.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR (II SAYILI CETVEL)594.804.398.00080.714.507.000
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III SAYILI CETVEL)13.641.465.0002.042.741.000
I+II+III SAYILI CETVELE TABİ KURUMLAR TOPLAMI4.907.308.940.000599.691.060.000
ÖZEL BÜTÇELERE VE DDK'LARA HAZİNE YARDIMI00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR00
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI ( HAZİNE YARDIMLARI VE GELİRDEN AYRILAN PAY HARİÇ)4.907.308.940.000599.691.060.000

Muhabir: Serhat Tutak

Kaynak: AA