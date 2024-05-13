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Yılmaz konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır." dedi.

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