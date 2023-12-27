Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 3-7. kilometrelerinde (Bolu Tüneli geçişi) bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde sol ve orta şeritler 08.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları sebebiyle güney taşıma yolunda ulaşım (İstanbul-Ankara istikameti) servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması dolayısıyla İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 49-53. kilometrelerinde (Boğsak Tüneli mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18. ve 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 2. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Maden-Erzurum yönü trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 29-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşağı yapım işi dolayısıyla trafik akışı Erzincan ve Ankara istikametlerinde servis yollarından devam ediyor.

Finike-Kumluca yolunun 5-6. kilometrelerinde sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.