Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Avrupa Otoyolu'nun Basın Ekspres bağlantı yolu Sefaköy-Çobançeşme kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde yaya üstgeçidi çalışmaları yürütülecek. Bu sebeple, her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacak.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Gaziantep Doğu-Nizip kavşakları 10-11. kilometrelerindeki Gaziantep Doğu Alın Gişesi yapım çalışmaları dolayısıyla şerit aktarımı yapılırken, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydın-Denizli yolunun 8-10 ve 15-22. kilometrelerindeki kablo hattı çalışmaları sebebiyle yol aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Bozüyük-Eskişehir-Ankara yolunun 27-28. kilometrelerindeki Kartal Altgeçidi'nde yürütülen bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla Kartal altgeçidinin Eskişehir-Bursa istikametinde şerit daraltması yapılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten çift yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Çan yolunun 15-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 19. kilometresinde heyelan çalışmaları sebebiyle Ordu istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.