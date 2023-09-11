ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Anadolu Otoyolu İzmit Batı-Kandıra kavşaklarındaki güney yolda her gün 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, trafik akışı İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilecek.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları kesimi 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun (İncek-Eskişehir kavşakları) 0-6. kilometrelerinde Eskişehir Kavşağı istikameti üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Bu kesimde ayrıca Eskişehir Kavşağı'nın şehir merkezi ayrım kolu da trafiğe kapatılacak. Sürücüler Eskişehir Kavşağı'nın diğer kollarından şehir merkezine yönlendirilecek.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı, Torul-Gümüşhane yolunun 20-29. kilometrelerindeki Kürtün Kavşak, Köprübaşı, Torul ve Harmancık tünellerinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 15 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Uşak-Afyonkarahisar yolunun 40. kilometresindeki Karahisar Üstgeçit Köprüsü'nün (Özdilek Kavşağı) genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle Afyonkarahisar-Uşak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım yan yoldan sürdürülüyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 19-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruması çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılarak, trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Ağrı il sınırı yolunun 23-24. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten gidiş geliş olarak sürdürülüyor.

Tokat-Çamlıbel-Sivas yolunun 37-43. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.